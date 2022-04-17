Песков рассказал, почему в 2016 году Путин остался на космодроме Восточный после неудачного запуска

Президенту России Владимиру Путину рекомендовали согласно рабочему графику уезжать в Москву после первого неудачного запуска с космодрома Восточный в 2016 году, однако глава государства решил остаться, потому что была уверенность, что следующий старт окажется успешным. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Окружающие лица действительно, поскольку была программа в Москве, то вот всё-таки после этой первой неудачи, которая, как потом выяснилось, не была связана с поломкой — это просто датчик барахлил, — рекомендовали возвращаться в Москву и продолжать рабочий график. Но президент вечером поздно принял участие в совещании инспекционной группы «Роскосмоса», — подчеркнул он.

Представитель Кремля отметил, что это был «самый совершенный процесс», который он видел в своей жизни.

«Это специалисты, которых трудно себе представить. И когда он услышал доклады по каждому узлу, он принял решение остаться, потому что была уверенность, что пуск будет удачный», — заявил Песков.

Напомним, что первая в истории ракета-носитель «Союз-2.1а» с тремя российскими спутниками должна была стартовать 27 апреля 2016 года в 05:01 мск, однако автоматика отменила пуск. Запуск был перенесён ровно на сутки, и ракета с космическими аппаратами успешно стартовала. Президент находился при первом запуске, однако не стал уезжать в Москву по рабочему графику и дождался повторного запуска.