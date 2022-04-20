Песков: Россия передала Украине проект документа с «четкими формулировками»

По словам Пескова, сейчас «мяч на их стороне» и в Кремле ждут ответа

20 апреля 2022, 18:40

Россия передала Украине проект документа с чёткими формулировками и ждет ответа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно чёткие выработанные формулировки», — сказал он.

По словам Пескова, сейчас «мяч на их стороне» и в Кремле ждут ответа. Представитель президента отметил, что украинская сторона постоянно отходит от своих слов и согласований, а также их меняет. Это «имеет очень плохие последствия» в плане эффективности переговоров.

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