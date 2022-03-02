Песков: российская делегация будет ждать украинскую 2 марта ближе к вечеру

Российская делегация в среду ближе к вечеру на месте переговоров будет ждать представителей Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Там действительно есть определённый элемент противоречивой информации. Но я вам скажу, какая часть не относится к противоречивой информации. Значит, сегодня во второй половине дня ближе к вечеру наша делегация будет на месте ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор. А всё остальное относится к противоречивым», — ответил на вопрос журналистов Песков.

Напомним, ранее источник «Интерфакса» называл более вероятной встречу делегаций ближе к пятнице, 4 марта.