Песков: требование платить за газ рублями может быть отменено

Принятое президентом России Владимиром Путиным решение о переводе газовых контрактов с недружественными странами на рублевую форму оплаты может быть отменено при необходимости. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, в будущем возможны разные варианты, но в настоящее время рублевая оплата представляется самым надежным средством расчетов. Также представитель Кремля заявил, что переход на рубли не означает, что поставки при неплатежах отключат мгновенно. Перевод средств идет в течение месяца, за это время покупатели могут завершить процесс.

Напомним, что соответствующий указ Путин подписал 31 марта.