Песков: Украина выбрала Гомель как место для переговоров

Гомель как место для переговоров было выбрано украинской стороной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента РФ Дмитрий Песков.

“Город Гомель был предложен украинской стороной — именно украинской стороной — как место для переговоров. Как мы уже говорили, российская делегация готова к этим переговорам на месте”, — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что со своей стороны они предупредили украинскую сторону, что на этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, приостанавливаться не будут — так, “как было сделано вчера”, — сказал он.

Глава делегации РФ Мединский заявил, что представители России сегодня до 15 часов будут ждать подтверждения от Украины согласования встречи в Гомеле.