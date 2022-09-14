Песков: в России пока не планируют вводить мобилизацию
Речи об этом сейчас не идёт, заявил представитель Кремля
14 сентября 2022, 07:51, Никита Черников
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент речь о мобилизации в России не идёт.
«В настоящий момент — нет, об этом речь не идёт», — цитирует его ТАСС.
Ранее член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет призвал провести мобилизацию ради победы в СВО. Он отмечал, что «без полной мобилизации, перевода на военные рельсы, в том числе и экономики, мы должных результатов не достигнем».
До этого депутаты ГД также предложили разрешить многодетным гражданам поступать в военный резерв.
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