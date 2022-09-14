Песков: в России пока не планируют вводить мобилизацию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент речь о мобилизации в России не идёт.

«В настоящий момент — нет, об этом речь не идёт», — цитирует его ТАСС.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет призвал провести мобилизацию ради победы в СВО. Он отмечал, что «без полной мобилизации, перевода на военные рельсы, в том числе и экономики, мы должных результатов не достигнем».

До этого депутаты ГД также предложили разрешить многодетным гражданам поступать в военный резерв.