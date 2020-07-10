Песков высказался об отношении Путина к гомофобии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к проявлениям гомофобии, пишет RT.

Представитель Кремля напомнил, что Путин в различных интервью уже много раз высказывался на тему соблюдения прав сексуальных меньшинств.

"Президент всегда говорит о конкретном законе, который ошибочно трактуется в некоторых западных странах. И отвергает любые обвинения в том, что имеются со стороны государства какие-то репрессивные настроения в этой области", — сообщил он.

Он также отметил, что Путин всегда учитывает устои в национальных республиках страны, в некоторых из которых "исторические корни имеют свою особенность, которую нельзя абстрагировать".

При этом пресс-секретарь отметил, что президент к любым перегибам относится нетерпимо.

Ранее глава Союза женщин России Екатерина Лахова пожаловалась Владимиру Путину на мороженое "Радуга" из-за пропаганды ЛГБТ-идей.