Песков заявил, что "прямая линия" с Путиным пройдет до 14 июня

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"Прямая линия" с главой российского государства Владимиром Путиным пройдет до начала чемпионата мира по футболу. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Она будет до чемпионата мира, мы своевременно сообщим об этом", - цитирует его слова RT, ссылаясь на НТВ. Также официальный представитель Кремля пообещал присутствие "определенных новаций" в "прямой линии", в том числе технологических и содержательных.

Песков добавил, что смысл мероприятия не изменится, отметив, что данный уникальный формат не имеет аналогов в мире.

"Это позволяет нашему президенту не просто держать руку на пульсе, быть в курсе того, что происходит в стране, но и понимать, чем живут люди", — заключил пресс-секретарь Путина.