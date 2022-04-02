Песков заявил, что Shell не сможет покупать газ у РФ из-за санкций Великобритании

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что британско-нидерландская топливная компания Shell не сможет закупать российский газ из-за санкций Великобритании в отношении российского Газпромбанка. Как сообщает ТАСС, представитель президента назвал ситуацию издержками антироссийской политики.

«Лондон хочет быть лидером всего антироссийского. Хочет даже быть впереди Вашингтона! Вот и издержки!» — заявил Песков.

Напомним, 31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, который с 1 апреля определяет новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Теперь им будет необходимо открывать в Газпромбанке специальные рублёвые счета для оплаты поставок.

1 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение при необходимости может быть отменено. По его словам, в будущем возможны разные варианты, но в настоящее время рублёвая оплата представляется самым надёжным средством расчётов. Также представитель Кремля заявил, что переход на рубли не означает, что поставки при неплатежах отключат мгновенно.