Песков заявил, что в Кремле не будут анализировать слова Трампа о Путине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут анализировать с точки зрения лингвистики слова главы американского государства Дональда Трампа. Ранее американец назвал Путина "крепким орешком", пишет "Комсомольская правда".

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"Как и русский язык, английский язык достаточно богат. Конечно, некоторые политики предпочитают использовать все богатство родного языка", - подчеркнул представитель Кремля.

Как ранее сообщало ИА "Амител", президент США Дональд Трамп сказал, что не знает Путина, но отметил, что российский лидер "крепкий орешек".