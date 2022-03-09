Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что виновных в отправке срочников на территорию Украины накажут.

«Путину было доложено о выполнении его указания категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на Украине, по его поручению в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания», — сказал он.

Ранее в Минобороны подтвердили информацию о том, что в спецоперации на территории Украины принимали участие солдаты-срочники. Представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что большинство из них уже выведено на территорию России, однако группа солдат попала в плен.