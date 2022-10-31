Песков: Зерновая сделка вряд ли реализуема без России

Реализация зерновой сделки без участия России вряд ли возможна, она приобретает более рискованный характер. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, конечно, такая сделка вряд ли реализуема, она приобретает иной характер, гораздо более рискованный, опасный и негарантируемый», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что именно действия Украины поставили сделку под угрозу. Говоря о планах Турции продолжить реализацию зерновой сделки без участия России, Песков указал, что Москва по линии МИД РФ и других ведомств продолжает контакты с Анкарой и ООН.

Напомним, что 29 октября, после атаки Украины на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя, Россия объявила о приостановке участия в вывозе сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны отметили, что теракт со стороны украинских сил готовился под руководством специалистов из Великобритании.

31 октября стало известно, что Турция и ООН возобновляют инспекции судов в рамках зерновой сделки. 30 октября делегации совместно с Украиной утвердили график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору, а в Минобороны Турции подтвердили, что досмотр судов с зерном на рейде Стамбула планируется продолжать