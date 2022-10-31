Песков: Зерновая сделка вряд ли реализуема без России
Представитель Кремля отметил, что именно действия Украины поставили договоренности под угрозу
Реализация зерновой сделки без участия России вряд ли возможна, она приобретает более рискованный характер. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, конечно, такая сделка вряд ли реализуема, она приобретает иной характер, гораздо более рискованный, опасный и негарантируемый», — сказал он.
Представитель Кремля отметил, что именно действия Украины поставили сделку под угрозу. Говоря о планах Турции продолжить реализацию зерновой сделки без участия России, Песков указал, что Москва по линии МИД РФ и других ведомств продолжает контакты с Анкарой и ООН.
Напомним, что 29 октября, после атаки Украины на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя, Россия объявила о приостановке участия в вывозе сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны отметили, что теракт со стороны украинских сил готовился под руководством специалистов из Великобритании.
31 октября стало известно, что Турция и ООН возобновляют инспекции судов в рамках зерновой сделки. 30 октября делегации совместно с Украиной утвердили график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору, а в Минобороны Турции подтвердили, что досмотр судов с зерном на рейде Стамбула планируется продолжать