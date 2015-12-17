Песков: журналистам редко удается удивить вопросами Путина

Пресс-секретарь президента РФ Песков признался, что Путин редко удивляется вопросам журналистов.

17 декабря 2015, 07:15
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что Владимира Путина редко когда удивляют вопросы журналистов. Об этом пишет "Российская газета".

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"Что касается опыта президента и владения всеми основными темами в деталях – это действительно так, и редко кому из журналистов удается его чем-то удивить", – сказал он.

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Также он отметил, что формат большой пресс-конференции себя не исчерпал, и назвал его" вечным".

Также пресс-секретарь предположил, что в четверг, 17 декабря, на пресс-конференции будет доминировать социально-экономическая проблематика и международная обстановка.

Как ранее сообщало ИА "Амител", ежегодная пресс-конференция с участием Владимира Путина пройдет в четверг, 17 декабря.  Начало в 12.00 (мск).
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