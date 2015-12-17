Песков: журналистам редко удается удивить вопросами Путина
Пресс-секретарь президента РФ Песков признался, что Путин редко удивляется вопросам журналистов.
17 декабря 2015, 07:15
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что Владимира Путина редко когда удивляют вопросы журналистов. Об этом пишет "Российская газета".
Читайте также: "Господин пожизненный президент": яркие моменты с пресс-конференций Путина
"Что касается опыта президента и владения всеми основными темами в деталях – это действительно так, и редко кому из журналистов удается его чем-то удивить", – сказал он.
Читайте также: Путинский формат. Что интересовало журналистов на встречах с президентом?
Также он отметил, что формат большой пресс-конференции себя не исчерпал, и назвал его" вечным".
Также пресс-секретарь предположил, что в четверг, 17 декабря, на пресс-конференции будет доминировать социально-экономическая проблематика и международная обстановка.
Как ранее сообщало ИА "Амител", ежегодная пресс-конференция с участием Владимира Путина пройдет в четверг, 17 декабря. Начало в 12.00 (мск).
Читайте также: "Господин пожизненный президент": яркие моменты с пресс-конференций Путина
"Что касается опыта президента и владения всеми основными темами в деталях – это действительно так, и редко кому из журналистов удается его чем-то удивить", – сказал он.
Читайте также: Путинский формат. Что интересовало журналистов на встречах с президентом?
Также он отметил, что формат большой пресс-конференции себя не исчерпал, и назвал его" вечным".
Также пресс-секретарь предположил, что в четверг, 17 декабря, на пресс-конференции будет доминировать социально-экономическая проблематика и международная обстановка.
Как ранее сообщало ИА "Амител", ежегодная пресс-конференция с участием Владимира Путина пройдет в четверг, 17 декабря. Начало в 12.00 (мск).
Комментарии
Новости партнеров