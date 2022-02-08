Петиция за отставку Рамзана Кадырова с поста главы Чечни за сутки набрала более 100 тысяч подписей

В Сети опубликовали петицию с требованием об отставке Рамзана Кадырова с поста главы Чеченской Республики. Автором обращения выступил оппозиционный политик Илья Яшин.

По словам Яшина, Рамзан Кадыров превратил Чечню в государство внутри России, в котором действуют свои законы. Политик также пишет о том, что глава республики создал свою армию, которой лично отдаёт приказы.

“Кадыров, его ближайшее окружение, местные чиновники допускают публичные угрозы в адрес журналистов, правозащитников, судей и членов их семей. В своей риторике они апеллируют к понятию “кровной мести” и обещают отрезать головы своим оппонентам”, — сказано в петиции.

Яшин также вспомнил слова Кадырова о важности федеральных дотаций для Чеченской Республики и отметил, что Кадыров сам признаёт то, что он не смог решить экономические проблемы региона.

Очевидно, что Рамзан Кадыров не соответствует занимаемой должности и не может быть государственным служащим.

В своей петиции Яшин требует от Владимира Путина отправить Рамзана Кадырова в отставку.

За сутки документ набрал более 100 тысяч подписей.