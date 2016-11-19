Петр Порошенко не получил приглашения на инаугурацию Дональда Трампа

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Президент Украины Петр Порошенко не получил приглашения на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на украинские "Вести".

Как рассказал посол Украины в США Валерий Чалый, в таких мероприятиях обычно не принимают участие президенты разных стран. По его словам, все происходит на уровне послов.

Также Чалый заявил, что будет договариваться о встрече Трампа с Порошенко на февраль следующего года.

Напомним, выборы президента США прошли 8 ноября. Победу одержал республиканец Дональд Трамп. Его инаугурация назначена на 20 января.