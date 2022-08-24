Известный политтехнолог из Алтайского края может усилить команду новосибирского губернатора

Уроженец Алтайского края, опытный политтехнолог Андрей Клюзов может переехать в Новосибирск и усилить команду действующего главы региона Андрея Травникова. Об этом пишет издание «Континент Сибирь». Предполагается, что Клюзов будет отвечать за новую избирательную кампанию Травникова в 2023 году.

Сейчас Андрей Клюзов работает в Томской области, куда весной президент назначил врио главы региона Владимира Мазура. Выборы пройдут в сентябре. На их итоги могут быть завязаны карьерные планы Клюзова. По одной из версий, Клюзов заменит нынешнего топ-менеджера по внутренней политике в правительстве Новосибирской области — министра Игоря Яковлева.

Часть инсайдеров высказывают предположение, что политменеджер Клюзов прибудет в Новосибирск не как будущий чиновник, а как партийный технолог от администрации президента.

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Прочее Пиарщик алтайской "Единой России": партия идет на выборы честно и открыто

Андрей Клюзов начинал карьерный путь с поста консультанта аналитического управления в администрации Алтайского края. В 2010 году он возглавил региональный исполком «Единой России». В 2012 году Клюзов получил повышение: стал руководителем департамента избирательных технологий в Центральном исполнительном комитете в Москве. В 2015 году политтехнолог отвечал за масштабную избирательную кампании в Новосибирской области — выборы в Горсовет и Заксобрание. Через год на выборах в Госдуму Клюзов координировал группу регионов в СФО. Затем он вернулся на позицию руководителя исполкома ЕР в Алтайском крае. Ушёл оттуда в 2018 году после выборов губернатора. Победу одержал Виктор Томенко с результатом 53,6% голосов.

После увольнения партийный функционер выступил в СМИ с критическими заявлениями о деятельности команды нового главы региона. В 2019-м Клюзов стал руководителем исполкома ЕР в Республике Алтай, которую осенью того же года официально возглавил Олег Хорохордин, выигравший губернаторские выборы.