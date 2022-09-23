План призыва в Чечне перевыполнен на 254%, заявил Кадыров

План призыва в Чечне перевыполнен на 254%, сообщил глава республики Рамзан Кадыров после совещания, посвящённого теме призыва жителей региона в рамках частичной мобилизации.

«План призыва в Чеченской Республике перевыполнен на 254%. Такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений МО РФ. Все кандидаты на службу прошли через военный комиссариат. Мы проработали этот механизм с самого начала, ещё до объявления частичной мобилизации», — написал чеченский лидер в своём Telegram-канале.

Кадыров также отметил наличие в республике резерва из тысяч добровольцев, которые в случае необходимости «смогут пополнить ряды защитников Отечества».

«Жители ещё даже и не подозревали, что такие вопросы могут возникнуть, а мы уже всё решили. Поэтому я призываю население ЧР, в частности наших любимых и уважаемых матерей, соблюдать спокойствие», — заявил он.

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