План призыва в Чечне перевыполнен на 254%, заявил Кадыров

По словам главы республики, в регионе ещё есть резерв из тысяч добровольцев

23 сентября 2022, 13:31, Никита Черников

План призыва в Чечне перевыполнен на 254%, сообщил глава республики Рамзан Кадыров после совещания, посвящённого теме призыва жителей региона в рамках частичной мобилизации.

«План призыва в Чеченской Республике перевыполнен на 254%. Такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений МО РФ. Все кандидаты на службу прошли через военный комиссариат. Мы проработали этот механизм с самого начала, ещё до объявления частичной мобилизации», — написал чеченский лидер в своём Telegram-канале.

Кадыров также отметил наличие в республике резерва из тысяч добровольцев, которые в случае необходимости «смогут пополнить ряды защитников Отечества».

«Жители ещё даже и не подозревали, что такие вопросы могут возникнуть, а мы уже всё решили. Поэтому я призываю население ЧР, в частности наших любимых и уважаемых матерей, соблюдать спокойствие», — заявил он.

Ранее замгубернатора Забайкальского края Александр Костенко объяснил, что делать при ошибочном вручении повестки.

Полный список болезней, дающих освобождение от мобилизации, который хотят сократить

Полный список болезней, дающих освобождение от мобилизации, который хотят сократить

Комментарии
    Новости партнеров