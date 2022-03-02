Планируемые переговоры и новые санкции. Что произошло за седьмой день спецоперации на Украине

Седьмой день на территории Украины продолжается специальная военная операция по защите Донбасса. Вооружённые силы России взяли под контроль ещё несколько населённых пунктов, в том числе город Херсон. Подразделения уничтожают не только военную инфраструктуру, но также наносят удары по станциям вещания, чтобы остановить «информационные атаки против России». Меж тем западные страны вводят всё новые санкции в отношении российских компаний, персон и экономики в целом. Однако власти заявляют, что финансовая система РФ выдержит все трудности. При этом едва ли не главным событием 2 марта стала информация о том, что делегации России и Украины выехали на переговоры. Обо всём подробнее — в материале amic.ru.

Успехи ВС

Российские вооружённые силы поразили за всё время специальной операции 1502 военных объекта Украины, сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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По его словам, авиация России нанесла массированный авиационный удар по военной инфраструктуре Украины и поразила 67 объектов. Также военные высокоточным орудием ударили по телевышке в Киеве, чтобы пресечь «информационные атаки против России».

Группировка войск ДНР установила контроль над населёнными пунктами Калиновка, Лебединское, Пионерское, Карла Маркса, Николаевка и Осипенко. Российские военные теперь контролируют населённые пункты Токмак и Васильевка, где «украинские военнослужащие отказались от сопротивления и добровольно сложили оружие».

«После подписания расписок об отказе участвовать в боевых действиях украинские военнослужащие вернутся к своим семьям», — сообщил Игорь Конашенков.

Под контролем ВС России теперь находится и город Херсон.

«Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме. Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает», — отметил Конашенков.

«Мы точно справимся»

2 марта стало известно, что ряд американских и европейских компаний заявили о приостановлении продаж своих товаров в России.

Apple объявила о том, что прекращает экспорт продукции. Теперь Apple Pay и другие сервисы, такие как Apple Maps, будут ограничены в России. Из-за этого мобильные банковские приложения на русском языке скоро могут перестать функционировать на устройствах с операционной системой Apple iOS. Среди них: ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк и «Открытие».

Продавать товары в России перестанет компания Nike. О приостановке основных операций в России и о временном закрытии офиса в Киеве заявил 2 марта американский авиаконцерн Boeing.

Американский автопроизводитель Ford, который имеет три завода совместно с российскими партнёрами, приостановил свою деятельность в России. Экспорт в Россию останавливают японские автоконцерны Honda и Mazda.

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А часть российских банков (ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ) решено отключить от SWIFT. Такой документ опубликовал Евросоюз.

Несмотря на масштабность вводимых санкций, экономика России выдержит удары. В этом уверена глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Наша экономика столкнулась с экстремальной, совершенно нестандартной ситуацией. Конечно, мы все хотели бы, чтобы такого не произошло. Но мы всё делали для того, чтобы наша финансовая система и мы как Центральный банк могли справиться с любыми шоками — экономической и политической природы. Сейчас мы точно справимся», — сказала она в обращении к сотрудникам ЦБ.

Переговоры 2.0

2 марта весь мир ожидал, что начнётся второй раунд переговоров между Россией и Украиной, где стороны обсудят варианты разрешения конфликта. Однако днём некоторые СМИ начали сообщать, что украинская делегация не прибыла к месту переговоров и они будут перенесены на 4 марта. Но информация оказалась неверной: политическая встреча состоится вечером 2 марта (время московское, — прим. ред.), обе стороны уже направляются в Беларусь, в Беловежскую пущу. Именно там организовано место для переговоров.

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По словам пресс-секретаря Владимира Путина, прогнозы относительно перспектив этого процесса глава государства делать не собирается. По его словам, российскую делегацию на переговорах продолжит возглавлять помощник президента Владимир Мединский.

«Все условия, необходимые для урегулирования этой ситуации, достаточно чётко, неоднократно формулировались президентом РФ, в том числе мы эти условия перечисляли, их подробно объяснял Путин своим собеседникам в ходе международных телефонных разговоров», — заявил Песков агентству ТАСС.

Первый раунд переговоров между представителями Москвы и Киева прошёл 28 февраля. Они продолжались более пяти часов. Делегации договорились встретиться в «ближайшие несколько дней», после того как проведут консультации в столицах своих государств.