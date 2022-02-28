Площадка для переговоров России и Украины в Белоруссии полностью готова

Площадка для проведения переговоров России и Украины на территории Белоруссии готова. Об этом в социальных сетях рассказал пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

“Площадка для переговоров России и Украины в Беларуси подготовлена, ожидается прибытие делегаций”, — написал Глаз.

Дипломат отметил, что белорусская сторона готова в любой момент инициировать начало переговоров.

Ранее представители агентства Sputnik Беларусь сообщили, что украинская сторона находится на подъезде к месту проведения переговоров, однако предполагается, что их начало могут отложить из-за того, что представителям Украины после долгой дороги потребуется отдых.

Предполагалось, что к разговору стороны приступят утром 28 февраля.