Площадка для переговоров России и Украины в Белоруссии полностью готова
Белорусы готовы в любой момент начать переговоры, однако украинской стороне может потребоваться время для отдыха после дороги
Площадка для проведения переговоров России и Украины на территории Белоруссии готова. Об этом в социальных сетях рассказал пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
“Площадка для переговоров России и Украины в Беларуси подготовлена, ожидается прибытие делегаций”, — написал Глаз.
Дипломат отметил, что белорусская сторона готова в любой момент инициировать начало переговоров.
Ранее представители агентства Sputnik Беларусь сообщили, что украинская сторона находится на подъезде к месту проведения переговоров, однако предполагается, что их начало могут отложить из-за того, что представителям Украины после долгой дороги потребуется отдых.
Предполагалось, что к разговору стороны приступят утром 28 февраля.