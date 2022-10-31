По инфраструктуре Украины 31 октября нанесены мощнейшие ракетные удары. От работы ПВО пострадала территория Молдавии

В ходе высокоточных ракетных ударов и атак беспилотников на энергетическую инфраструктуру Украины и по другим критически важным объектам, нанесённых в последний день октября российскими войсками, повреждения зафиксированы во многих регионах этой страны.

Утренняя атака привела к поражению целей в Харькове, в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Одесской областях. Сообщается о взрывах и на западе Украины — во Львове, Ровенской и Черновицкой областях.

По данным МВД Молдавии, одна из российских ракет, сбитая ПВО Украины, перелетела пограничный Днестр и упала в молдавском селе Наславча. Там, по предварительным данным, никто не пострадал, но выбито несколько стёкол в домах, пишет «Газета.ru».

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Киевский мэр Виталий Кличко сообщил, что в результате ударов часть города обесточена, также известно, что в украинской столице частично отключено водоснабжение. Нет света и встало метро в Харькове. Удары пришлись и на энергообъекты Днепровской ГЭС в Запорожье.

Кроме того, сообщается о повреждениях на Кременчугской ГЭС, ТЭЦ-5 в Харькове, Новоднестровской ГЭС в Черновицкой области, а в столице Украины, предположительно, удар нанесён по Киевской ГАЭС. На железной дороге задерживаются несколько поездов.

Потери от ударов 31 октября могут достигнуть 3 гВт, сообщает Readovka, что составляет до трети всей генерации на Украине. Такие разрушения могут привести к самым серьёзным отключениям электроэнергии в этой стране, даже по сравнению с теми потерями, что были в начале т.н. «ударов возмездия» 10 и 12 октября.

При этом сообщается о следующей серии ударов по территории Украины, последовавшей за утренней атакой на объекты критической инфраструктуры.