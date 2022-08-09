По просьбам трудящихся: с какими программами партии идут на выборы в думу Барнаула

В Барнауле вовсю идёт предвыборная кампания. Депутаты общаются с потенциальными избирателями, а партии готовят программы. Amic.ru узнал, кто на какой стадии.

Местная «Единая Россия» работу над формированием программы начала. Причём обещает сделать её народной — сформировать на основе предложений барнаульцев. При этом подключат экспертов и лидеров мнений. Об этом ранее говорил мэр Барнаула, глава барнаульского отделения ЕР Вячеслав Франк.

«Уже несколько недель мы проводим уличные активности: наши волонтёры собирают предложения от барнаульцев в популярных у горожан парках, скверах и на площадях. Также наши партийные центры всегда открыты для граждан, в них можно оставить и свою просьбу, и пожелание, и рекомендацию. Все пожелания и предложения горожан войдут в итоговый документ, который станет нашей дорожной картой на ближайшие пять лет. Программа будет полностью составлена на основе мнений барнаульцев, поэтому мы и называем её народной», — сказал Франк.

Уже подключились к формированию программы и учёные, общественники, врачи, бизнесмены и промышленники, а также депутаты партии разных уровней.

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КПРФ свою программу уже опубликовала. В ней шесть блоков: власть, экономика, социальная сфера, городское благоустройство, транспорт и дорожное хозяйство, ЖКХ. И в каждом блоке несколько предложений.

Например, вернуть всенародные выборы главы Барнаула, создать народные рынки и предприятия с муниципальным участием в областях строительства, ЖКХ, мусоропереработки, общественного транспорта, повысить оплату труда в муниципальном секторе до средней в Сибири. Также партия предлагает создавать новые парки, ограничить рост тарифов в сфере ЖКХ, запретить точечную застройку.

«Наша программа составлена с учётом мнения экспертов в области экономики, права, депутатов краевого парламента от КПРФ и общественных активистов, которые ежедневно решают острейшие вопросы жизни нашего города», — сказано на сайте партии.

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Свою программу уже подготовила партия «Новые люди», но её пока не опубликовали. В ней, как уточнили amic.ru в партии, например, поддержка малого и среднего бизнеса, развитие внутреннего туризма, развитие образования, в том числе и предпринимательской грамотности, а также создание открытых культурных пространств и новых парковых зон.

В партии намерены выстроить связи с местными сообществами и экспертами и представлять интересы горожан в вопросах изменения облика города.

В ЛДПР документ тоже пока готовят. В его основе — цель остановить произвол чиновников. Заставить их работать на благо народа, учитывать интересы простых людей. А также уменьшить коррупцию, нерасторопность и общую неэффективность чиновников.

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В программе «Справедливой России — За правду» 12 пунктов. Они предлагают преодолеть дефицит детсадов, школ, поликлиник, добиться повышения качества работы общественного транспорта, обеспечить жителей чистой питьевой водой, ликвидировать свалки и решить проблему бездомных животных. Всю программу они опубликуют немного позже.

«Партия пенсионеров» построит программу на задаче восстановить социальную справедливость, особенно малоимущих граждан и пенсионеров. Они предлагают тратить на эти категории граждан из бюджета больше денег, чем сейчас. И обещают разработать программы по их поддержке.

«Коммунисты России» расскажут, что предлагают, после большой встречи с активистами и экспертами на выходных. Также на выборы в Барнаульскую городскую Думу VIII созыва заявились «Зелёные», «Родина».