Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с Путиным

Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24".

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Вопрос дня Как задать вопрос Владимиру Путину на прямую линию

Отмечается, что 354 тыс. обращений поступило по телефону, 160 тыс. – в СМС, 27 тыс. – при помощи приложения, 21 тыс. – из социальных сетей, 20 тыс. – это письма на сайт и еще 14 тыс. человек написали ММС-сообщения.

Задать вопрос главе государства можно по телефону, посредством СМС или ММС, а также через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или специальное приложение. Кроме того, обращения принимаются через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Непосредственно во время эфира выйти на прямую связь со студией смогут пользователи приложений "Москва – Путину" и "ОК Live".

Трансляция прямой линии начнется 20 июня в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Прямая трансляция события также будет доступна и пользователям соцсетей. Прием вопросов начался с 8:00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня.

Прямая линия с президентом России в 2018 году продолжалась 4 часа 20 минут. Всего поступило более 2 млн обращений, Путин ответил на 73 вопроса. В основном людей интересовали проблемы в сфере ЖКХ, экономики и спорта.