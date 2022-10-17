Почти девять тысяч российских военных прибудут в Белоруссию
Все эшелоны доставят в республику за несколько дней
17 октября 2022, 10:45, Никита Черников
Почти девять тысяч российских военнослужащих прибудут в Белоруссию для формирования совместных региональных войск. Об этом сообщил помощник министра обороны республики по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко, пишет Lenta.ru.
По данным чиновника, все эшелоны прибудут в страну в течение нескольких дней. Также несколько дней потребуется на передислокацию.
«Общая численность составит чуть менее девяти тысяч человек», — отметил Ревенко.
10 октября президент Александр Лукашенко заявил, что РФ и Белоруссия начинают задействовать совместную региональную группировку войск.
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