Почти девять тысяч российских военных прибудут в Белоруссию

Почти девять тысяч российских военнослужащих прибудут в Белоруссию для формирования совместных региональных войск. Об этом сообщил помощник министра обороны республики по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко, пишет Lenta.ru.

По данным чиновника, все эшелоны прибудут в страну в течение нескольких дней. Также несколько дней потребуется на передислокацию.

«Общая численность составит чуть менее девяти тысяч человек», — отметил Ревенко.

10 октября президент Александр Лукашенко заявил, что РФ и Белоруссия начинают задействовать совместную региональную группировку войск.