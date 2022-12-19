Болеют в основном взрослые

19 декабря 2022, 16:30, Никита Черников

Фото: pxhere.com

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Барнауле остаётся высокой. 43% от всех заражённых на Алтае — жители краевого центра, сообщила на совещании в мэрии начальник отдела надзора за гигиеной труда регионального Роспотребнадзора Лариса Зубова.

При этом среди свыше половины заболевших гриппом — взрослые. А вот рост детской заболеваемости наблюдался около двух недель назад.

В конце прошлой недели стало известно, что в Алтайском крае из-за гриппа и ОРВИ полностью приостановили учебный процесс в четырёх школах и девяти детсадах.