Подчиненный барнаульского мэра «обогнал» своего начальника на 700 тысяч рублей по итогам года

Глава Барнаула Вячеслав Франк за 2021 год заработал 3,271 млн рублей. Это на 100 тысяч больше, чем было у мэра годом ранее. Однако это не самый высокий доход среди муниципальных чиновников. Рекордсменом здесь стал замглавы по городскому хозяйству Сергей Пашковский. В его декларации указано 3,972 млн рублей. Сведения выложены на сайте мэрии.

Согласно декларации Франка, градоначальник имеет в пользовании дом 230 кв. м и земельный участок площадью 1727 кв. м. Эта недвижимость принадлежит супруге мэра. Кроме того, глава города владеет автомобилем Hyundai ix35. Супруга мэра доходов в прошлом году не имела.

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Наибольший доход среди сотрудников администрации города в прошлом году показал Сергей Пашковский — почти 4 млн рублей. Также у него в пользовании находятся две квартиры суммарно 105 «квадратов». Передвигается Пашковский на Mitsubishi Lancer. Для сравнения: супруга замглавы по городскому хозяйству заработала в прошлом году 385 тысяч рублей.

Самым состоятельным среди пяти глав районов города стал руководитель Индустриального Сергей Татьянин. Он задекларировал 2,467 млн рублей. Также в собственности у чиновника есть квартира площадью 68,7 «квадратов» и автомобиль Hyundai Creta.