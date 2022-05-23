Подчиненный барнаульского мэра «обогнал» своего начальника на 700 тысяч рублей по итогам года

Сергей Пашковский задекларировал почти 4 млн рублей

23 мая 2022, 11:50

Глава Барнаула Вячеслав Франк за 2021 год заработал 3,271 млн рублей. Это на 100 тысяч больше, чем было у мэра годом ранее. Однако это не самый высокий доход среди муниципальных чиновников. Рекордсменом здесь стал замглавы по городскому хозяйству Сергей Пашковский. В его декларации указано 3,972 млн рублей. Сведения выложены на сайте мэрии.

Согласно декларации Франка, градоначальник имеет в пользовании дом 230 кв. м и земельный участок площадью 1727 кв. м. Эта недвижимость принадлежит супруге мэра. Кроме того, глава города владеет автомобилем Hyundai ix35. Супруга мэра доходов в прошлом году не имела.

Губернатор Алтайского края Томенко заработал 85,3 млн рублей за 2021 год

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Наибольший доход среди сотрудников администрации города в прошлом году показал Сергей Пашковский — почти 4 млн рублей. Также у него в пользовании находятся две квартиры суммарно 105 «квадратов». Передвигается Пашковский на Mitsubishi Lancer. Для сравнения: супруга замглавы по городскому хозяйству заработала в прошлом году 385 тысяч рублей.

Самым состоятельным среди пяти глав районов города стал руководитель Индустриального Сергей Татьянин. Он задекларировал 2,467 млн рублей. Также в собственности у чиновника есть квартира площадью 68,7 «квадратов» и автомобиль Hyundai Creta.

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