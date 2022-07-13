«Поехал посмотреть на своих пацанов-добровольцев». Экс-полпред президента в Сибири Меняйло попал под обстрел на Украине

Бывший полпред президента в СФО, глава Северной Осетии Сергей Меняйло попал под обстрел на территории проведения спецоперации в Запорожской области Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.

По данным собеседника, в результате происшествия политик не пострадал.

«Он поехал посмотреть на своих пацанов-добровольцев, и по ним прилетела кассета. Все это случилось на передовой в Запорожской области. Чудом все обошлось, его не зацепило, но чуть пошатнуло», — сказал он.

Появившиеся в интернете сведения о контузии Меняйло опровергли в его пресс-службе. Глава региона уже возвращается домой.