"Погибнем как нация". Лукашенко ответил на предложение о повторных выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на митинге своих сторонников в Минске у Дома правительства, сообщает РИА "Новости".

Лукашенко поблагодарил всех, кто приехал поддержать его, и отметил, что позвал их на мероприятие "не по своей вине".

"Я не хочу вас звать на эту площадь, у вас много дел, вы убираете хлеб, вы должны подготовить детишек к школе. Я помню 90-е, здесь стояли люди с кастрюлями, рабочие, просили кушать, просили накормить детей. Я не сторонник митингов, но, увы, это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь", – сказал Лукашенко.

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Президент отметил, что если белорусы требуют реформ, то власти готовы "начать их завтра". При этом он напомнил, что "вертолетных денег не бывает" и что средства надо зарабатывать каждый день "на заводах и фабриках".

Так же Лукашенко ответил и на предложение о повторных выборах, назвав их провокацией из-за границы. "Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, родная Украина приказывают провести нам новые выборы. Если пойдем на поводу у них, то погибнем как нация", – сказал лидер страны.

Напомним, что сегодня в центре Минска проходит митинг в поддержку действующего президента Александра Лукашенко. Позднее на этой же площади ожидается еще одна демонстрация. Ее проведут несогласные с официальными результатами президентского голосования.