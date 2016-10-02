Показываем пародию Трампа на почувствовавшую недомогание Клинтон

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Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп на встрече со сторонниками в Манхейме (штат Пенсильвания) спародировал свою конкурентку в предвыборной гонке Хиллари Клинтон. Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на RealtimePolitics.

Во время выступления миллиардер вспомнил, как демократ почувствовала себя плохо на мероприятии в Нью-Йорке, которые было посвящено памяти жертв теракта, совершенного 11 сентября 2001 года.

Трамп заявил, что Клинтон, как предполагается, должна противостоять разным вещам, однако она даже не может пройти 15 футов (порядка 5 метров) до своей машины. После этого миллиардер сделал несколько шагов от микрофона так, словно почувствовал недомогание.

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Напомним, после того, как кандидат на пост американского лидера от демократов почувствовала недомогание, в сети широко разошелся любительский ролик, на котором видно, как Клинтон упала при попытке охраны и помощников усадить ее в авто. Позже штаб кандидата признал, что у 68-летнего политика диагностирована пневмония, и ей прописаны антибиотики.