Поклонская ответила на слова Собчак о "неполноценности крымчан"

Фото: gosnovosti.com

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала слова Ксении Собчак о "неполноценности крымчан по отношению к миру".

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Общество Собчак назвала жителей Крыма "неполноценными по отношению к миру"

"Считаю, что только внутреннее вредительство и чванство некоторых чиновников, политиков, быстро подстраивающихся под конъюнктуру, позволяют спекулировать на тему полноценности прав крымчан и других граждан России. Но это личная беда таких "политиков", которая свидетельствует об ущербности их взглядов, а не людей", - цитирует Поклонскую РИА "Новости".

Также депутат Госдумы подчеркнула, что Крым является уникальным местом. "Не видеть и не ценить это может только глупец", - резюмировала Поклонская.

Как сообщал ранее портал Amic.ru, претендующая на пост президента России Ксения Собчак накануне заявила, что жители Крымского полуострова ущемлены в своих правах в сравнении с другими россиянами.

В качестве примера такой дискриминации она назвала тот факт, что в Крыму не будут проводиться матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.