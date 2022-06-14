Поклонскую назначили на должность советника генпрокурора РФ

Наталью Поклонскую назначили на должность советника генерального прокурора России Игоря Краснова. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

Она поблагодарила всех, кто проявил поддержку и интерес к её работе.

«Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом „О прокуратуре РФ“», — написала Поклонская.

За иными комментариями о своём назначении она рекомендовала обращаться в пресс-службу Генпрокуратуры.

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Политика Президент РФ уволил Поклонскую с должности замруководителя Россотрудничества

Напомним, что 13 июня президент России Владимир Путин указом освободил Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества, где она работала с февраля 2022 года. Пост в ведомстве она заняла после отмены планов по вступлению в должность чрезвычайного и полномочного посла России в Республике Кабо-Верде, куда была назначена президентским указом в октябре 2021 года.