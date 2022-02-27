Полевой командир ДНР заявил об отсутствии боеприпасов у ВСУ

Полевой командир из ДНР Ахра Авидзба заявил об отсутствии боеприпасов у Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как сообщает РИА Новости, по его словам, резервы украинской армии закончатся через неделю.

“Боеприпасы у них закончатся, что они будут делать? Начнут, как в Дебальцево, в шесть утра ломиться и не оглядываться, и мы с минимальными потерями пойдём”, — заявил Авидзба, добавив, что “сейчас бежать на эмоциях вперёд” — это глупо.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе. В Минобороны РФ отметили, что действия войск не угрожают мирным жителям, а огонь по городам не ведётся. В ведомстве уточнили, что солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.