Полиция разогнала наркопритон в новоалтайской квартире

В Алтайском крае сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность наркопритона, о котором стало известно в конце зимы. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, полицейские обнаружили факт организации притона в многоквартирном доме по улице Вагоностроительной.

«51-летний горожанин в феврале этого года неоднократно предоставлял свое жилище для систематического потребления наркотических веществ наркозависимым гражданам. Квартира не раз попадала в поле зрение сотрудников полиции. В рамках осмотра жилища, который проводился с применением служебно-розыскных собак, полицейские неоднократно изымали вещества и предметы, используемые для приготовления и потребления наркотических средств. В частности, шприцы и посуду с остатками наркотиков», — рассказали в ведомстве.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Сейчас ему грозит до четырех лет. Известно, что ранее мужчина неоднократно привлекался к ответственности за кражи.