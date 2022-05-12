Политическая оттепель продолжается. Что Томенко успел сделать за четыре года на посту губернатора

30 мая исполнится четыре года с того момента, как президент Владимир Путин назначил Виктора Томенко врио губернатора Алтайского края. А сегодня, 12 мая, глава региона отмечает свой 51-й день рождения. Эксперты и жители за это время успели хорошо узнать руководителя края, его требовательность к подчинённым, внимание к мелким деталям и чувство ответственности за вверенный ему регион, которое он пытается привить остальным краевым чиновникам. Amic.ru вспоминает главные достижения Виктора Томенко в роли губернатора одного из главных аграрных регионов страны.

Точечные реформы

Перемена, которую все сразу почувствовали с первых дней работы нового главы региона, — это гласность и появление в обществе иных альтернативных точек зрения, которые не подавляются, а рискнувший их озвучить не становится персоной нон грата. «Томенко, конечно, более либерально настроен к подчинённым, чем предыдущий губернатор», — заметил политолог Сергей Асеев. Стиль управления Виктора Томенко можно назвать коллегиальным, поэтому он всегда готов к поиску компромисса по разным вопросам. Это поворот «к новой искренности», считает политтехнолог Константин Лукин.

В заслугу Томенко эксперты ставят изменение в структуре краевого правительства. Теперь она более гибкая, отвечает запросам и вызовам времени. Так, в кабмине стало больше вице-премьеров (одновременно была ликвидирована должность первого замгубернатора), появились новые министерства. В определённой степени административная реформа была вызвана и тем, что в распоряжении нового губернатора было не так много талантливых управленцев, часть команды досталась ему «по наследству» от прежнего губернатора Александра Карлина, вспоминает политолог Сергей Асеев.

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Из новшеств, которые привнёс в работу кабмина Томенко, можно назвать выезды в проблемные районы вместе с правительством. Правда, в 2020 году коронавирус поставил на паузу эту практику, но сейчас к ней вновь возвращаются. Напомним, Виктор Томенко возобновил традицию по проведению прямой линии с жителями по образцу того, как общается с россиянами президент Владимир Путин. Такой формат был опробован прошлой осенью.

Эволюционное развитие

За четырёхлетку работы Томенко Алтайский край не просел по основным социально-экономическим показателям, а по многим федеральным программам сумел получить дополнительное финансирование из Москвы. Это касается, например, крупного инфраструктурного кредита почти на 10 млрд рублей. Бюджет за эти годы вырос на несколько десятком миллиардов рублей, есть положительная динамика по зарплатам в крае, говорит Лукин.

Отдельную помощь край получает как регион, вошедший в число отстающих по основным социально-экономическим показателям. Для Виктора Томенко это обернулось большим плюсом и достижением, так как позволило привлечь дополнительные деньги, напоминает эксперт.

Ещё к числу достижений губернатора политолог отнёс активное участие в Госсовете. «Весу» Томенко добавило то, что он возглавляет рабочую группу по направлению «Сельское хозяйство».

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«Главное — он попытался внести системные изменения в деятельность исполнительной власти. Первый год губернатор занимался анализом всех сфер в регионе, делал срез по каждому направлению. Второй год он вносил изменения в различные программные документы, определяющие развитие края. О конкретных показателях можно судить только после выполнения этих программ — большая часть из них рассчитана как минимум на пятилетку. Отчасти планы нарушил в 2020 году ковид, из-за чего последовали экономические корректировки», — резюмирует Лукин.

Между тем губернатор в период пандемии проявил себя более адекватно, чем многие другие главы регионов. В условиях коронавируса вдумчивая гибкая политика лучше, чем истерика и жёсткие репрессии или показуха и популизм, считает профессор Юрий Чернышов.

Как говорит политолог Асеев, важным оказалось и то, что регион под руководством Томенко показал очень серьёзные цифры поддержки при голосовании за поправки в Конституцию летом 2020 года. Тогда «за» высказались почти 72% принявших участие в референдуме.

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Предпосылки для второго срока

Многие эксперты прочат Томенко после окончания срока полномочий повышение в карьере и переезд в Москву. «Его оптимальное место работы — это федеральное агентство либо правительство России. Там таланты Виктора Петровича будут наиболее востребованы, и Москва это хорошо понимает», — резюмирует Константин Лукин.

То, что в крае даже оппозиционные партии видят достижения главы региона и его команды, свидетельствуют результаты последних лет при голосовании за отчёт губернатора в АКЗС. Две недели назад против доклада Виктора Томенко за 2021 год не выступила ни одна из пяти фракций краевого Заксобрания. Имея такой кредит доверия, будет неудивительно, если нынешний губернатор выдвинет свою кандидатуру на второй срок. По крайней мере, источники amic.ru считают этот сценарий наиболее реалистичным.

Amic.ru присоединяется к поздравлениям и желает Виктору Томенко новых достижений на посту руководителя края.