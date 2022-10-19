Полное выступление Владимира Путина на заседании с членами Совбеза. Видео

19 октября президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совбеза, на котором он озвучил ряд важных изменений.

О объявил о введении в четырех новых регионах РФ — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях режим военного положения, а также распорядился ввести на территории восьми приграничных регионов — Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя — «средний уровень реагирования».

Главы регионов, по словам президента, будут наделены полномочиями для обеспечения безопасности субъектов.

Еще во время своего совещания президент назвал минимальный размер выплат для военнослужащих.

Для тех, кто по каким-то причинам не может посмотреть видео, мы подготовили текстовый обзор выступления Владимира Путина.