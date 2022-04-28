Польша продолжает получать российский газ через Германию после отказа от прямых покупок

Польша продолжает закупать российский газ после остановки прямых поставок, однако делает это через реверсные поставки из Германии. Об этом со ссылкой на «Газпром» сообщает РИА Новости.

Объем поставок составляет около 30 миллионов кубометров в сутки, что практически соответствует заявкам по контракту с «Газпром экспортом».

«Торжественно было объявлено, что российский газ больше не нужен и покупать его не будут. Но на самом деле это не так», — подчеркнули в организации.

Напомним, что 27 апреля РФ прекратила прямые поставки в Польшу и Болгарию после того, как страны отказались переходить на новый порядок оплаты газа в рублях. Транзит через них продолжается в прежнем порядке, однако в случае незаконного отбора его планируют сократить на тот же объем.