Полянский рассказал, до каких пор будет идти спецоперация
Политик напомнил о задачах России на Украине
Операция на Украине будет идти до выполнения поставленных целей, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский.
«Мы начали специальную военную операцию с тем, чтобы прекратить обстрелы Донбасса Украиной и чтобы с территории этой страны, превращённой с подачи ряда западных стран в анти-Россию, а также от её националистического руководства перестала исходить угроза как России, так и жителям юга и юго-востока Украины. И пока эти цели не будут достигнуты, наша операция будет продолжаться», — цитирует его РИА Новости.
Президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине 24 февраля. Тогда он подчеркнул, что в планы Москвы входит демилитаризация и денацификация страны.
В конце мая глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, почему операция до сих пор не завершена. По его словам, это обусловлено приказом категорически избегать ударов по гражданской инфраструктуре.