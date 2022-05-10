Полянский сообщил о планах Украины нанести удары по России

Документы, найденные в ходе специальной военной операции на Украине, указывают, что существовали конкретные планы по нанесению удара по России с территории Украины. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, сообщает РИА Новости.

«Могу сказать, что очевидно теперь, что сейчас у нас ведётся прокси-война. НАТО ведёт прокси-войну с Россией, а не наоборот. Это реальность, с которой мы столкнулись», — заявил он.

Дипломат отметил, что схожие планы разрабатывались и в отношении Донбасса. По его словам, Россия нанесла Украине упреждающий удар.

«Мы сделали это в полном соответствии со статьёй 51 Устава ООН, и мы уведомили ООН об этом», — подытожил зампостпреда.

Статья 51 Устава ООН предусматривает неотъемлемое право государства прибегнуть к военной силе в порядке осуществления права на самооборону в случае вооружённого нападения, до тех пор, пока Совет Безопасности ООН не примет необходимых мер для поддержания международного мира и безопасности.