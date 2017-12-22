Пользователи Сети высмеяли наряд замглавы британского МИД
На снимке Пиерс стоит в теплом пальто, огромной меховой шапке и кожаных перчатках, а на руке висит баул
В социальных сетях высмеяли наряд постпреда Великобритании при ООН Карен Пиерс, которая прибыла в Москву в составе британской делегации во главе с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает LIFE.
Фото дипломата опубликовала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На снимке Пиерс стоит в окружении мужчин в костюмах, одетая в теплое пальто, огромную меховую шапку и кожаные перчатки. Такой внешний вид британского дипломата вызвал насмешки.
Кто-то предположил, что дипломат утеплилась, потому что не доверяет России и думает, что ее хотят заморозить насмерть.
Были высказывания и о том, что дипломат оделась согласно голливудским фильмам, где русских часто изображают именно в такой одежде.
Также вопросы вызвало и несоответствие её внешнего вида канонам дипломатического этикета.