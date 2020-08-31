Помощник Лукашенко назвал число белорусов, выступающих против президента

Против президента Белоруссии Александра Лукашенко настроено порядка 20-30% населения страны, завил в ходе общения с протестующими помощник белорусского лидера Николай Латышенок, сообщает РБК.

По мнению чиновника, во время президентских выборов противников главы государства было меньше. Латышенок отметил, что сейчас людей "подогрели", однако 30% - это все равно максимально возможный показатель.

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Кроме того, помощник президента заявил, что власти страны не будут вести переговоры с оппозицией. Он подчеркнул, что выборы 9 августа были честными, и в стране подготавливают новую Конституцию, которая позволит решить проблемы мирным путем.

Напомним, что в воскресенье, 30 августа, в Белоруссии прошли масштабные митинги против действующего главы государства Александра Лукашенко и итогов президентских выборов. Протестующие добрались до резиденции Лукашенко. Территорию окружили БТРы, а в центр Минска стянули военнослужащих внутренних войск.