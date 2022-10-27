Пониженные налоговые ставки для айтишников утвердили в Алтайском крае

Предприниматели Алтайского края, работающие в сфере IT, смогут применять пониженные ставки налога при использовании упрощённой системы налогообложения (УСН). Мера поддержки будет действовать два года. Закон приняли депутаты АКЗС 27 октября на очередной сессии.

Как объяснил председатель комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Антон Васильев, налоговая льгота принята для поддержки сферы информационно-коммуникационных технологий и обеспечения её ускоренного развития. Эта норма входит в пакет мер по защите экономики страны от внешнего санкционного давления.

Пониженные налоговые ставки для ИТ-сферы будут введены в Алтайском крае с 1 января 2023 года. Ими смогут воспользоваться субъекты малого и среднего бизнеса, получившие документ о государственной аккредитации в области информационных технологий либо являющиеся правообладателями отечественного программного обеспечения.

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Общество В Алтайском крае на два года введут пониженные налоговые ставки для ИТ-бизнеса

Как сообщил министр финансов Алтайского края Данил Ситников, в регионе зарегистрировано 168 субъектов МСП, получивших документ о государственной регистрации и 14 организаций-правообладателей. Ставка по УСН для таких предприятий составит 1%, если объектом налогообложения являются доходы. Если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, предполагается налоговая ставка в 5%. Ставки применяются при соблюдении ряда обязательных условий, например, размер оплаты труда. Выпадающие доходы краевого бюджета после введения льгот Ситников оценил в 50 млн рублей ежегодно.

Пониженные ставки введены на срок с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года. Закон был принят депутатами в двух чтениях единогласно: все 67 народных избранников, присутствующих на сессии, проголосовали «за».