Порошенко назвал инцидент в Керченском проливе войной

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Украинский лидер Петр Порошенко сравнил события в Керченском проливе с "войной". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Facebook-страницу президента.

Порошенко отметил, что действия пограничников из РФ расцениваются как агрессия.

"Господин Путин, это агрессия, господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис", — цитирует агентство слова главы Украины.

При этом, несмотря на громкие слова президента, официальных заявлений от Киева не было.

Напомним, инцидент произошел 25 ноября. Корабли ВМС Украины нарушили госграницу РФ и несколько часов опасно маневрировали, игнорируя требования российских пограничников. В результате корабли были задержаны, а 24 украинских моряка — арестованы.

Киев расценил это как акт агрессии и объявил военное положение в ряде областей страны.