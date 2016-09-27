Порошенко назвал отмену виз ЕС для украинцев подарком на день рождения

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Украинский президент Петр Порошенко назвал решение комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE), который одобрил отмену виз ЕС для Киева, лучшим подарком на свой день рождения, пишет РИА Новости.

В понедельник, 26 сентября, лидер страны отпраздновал 51-й день рождения. Комитет ЕП подавляющим большинством голосов поддержал предоставление Евросоюзом безвизового режима Украине: за проголосовали 39 европарламентариев, против - четверо. Теперь отказ от виз для краткосрочных поездок украинцев в ЕС должен одобрить Европарламент как институт. Предполагается, что это произойдет на парламентской сессии, которая состоится в октябре в Страсбурге.

Порошенко на своей странице в Facebook написал, что решение комитета ЕП является важным шагом к окончательному решению, "которое мы ожидаем в ближайшее время".

LIBE 5 сентября обсудил ситуацию с либерализацией визового режима для украинцев, однако не стал выносить вопрос на голосование. Участники обсуждения высказались в поддержку отказа от виз, но только при условии полного выполнения властями Украины всех связанных с этим требований Евросоюза.

Теперь вопрос рассмотрит рабочая группа Совета ЕС по визовым вопросам, постоянные представители стран-членов ЕК и Совет ЕС как институт.