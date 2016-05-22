Порошенко назвал Украину "защитником Европы от варварства и тирании"

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина стоит на защите европейской цивилизации. Соответствующее высказывание прозвучало на Михайловской площади в Киеве, где глава страны выступал 21 мая по случаю Дня Европы, передает "Лента.ру".

"Европа — это национальная идея и будущее Украины. Мы защищаем Европу от варварства, тирании, агрессии, милитаризма, мы на передовой защиты европейской цивилизации", — цитирует портал украинского лидера.

По его словам, День Европы - исторический праздник Украины. Порошенко уверен, что в будущем граждане его страны будут представлены в европейских институциях, а украинский язык будет одним из официальных языков Европейского союза.

После выступления украинского президента на Михайловской площади состоялась церемония поднятия флага ЕС.