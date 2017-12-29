Порошенко назвал условия для возобновления закупок российского газа

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Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что Киев может возобновить закупки газа у РФ при условии, что голубое топливо будет "дешевым", пишет РИА "Новости".

По его словам, изначально российская сторона обращалась к Украине с соответствующим запросом.

"Они стучат: может, возьмете наш газ? Да нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный — пожалуйста", — цитирует агентство слова Порошенко, произнесенные во время рабочей поездки в Одесскую область. По словам президента, Киев готов возобновить закупки недорогого газа, чтобы "снизить тарифы для наших людей".

Агентство напоминает, что Украина прекратила закупать российский газ в ноябре 2015 года. В 2016-2017 годах Киев закачивал в хранилища газ, который был поставлен по реверсу из Европы.

Подчеркивается, что заявление украинского лидера не соотносится с решением Стокгольмского арбитража, который обязал "Нафтогаз" закупать у Москвы не менее пяти миллиардов кубометров газа в год.