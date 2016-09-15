Порошенко подал иск против России по морскому праву

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МИД Украины в среду, 14 сентября, направило в Министерство иностранных дел России сообщение о подаче иска из-за якобы нарушения Москвой Конвенции ООН по морскому праву. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на сайт украинского внешнеполитического ведомства.

Целью арбитражного производства, которое инициировала Украина, является "защита прав [Украины] как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе". В сообщении сказано, что Украина считает нарушенными свои права на природные ресурсы континентального шельфа Крыма и собирается добиться их восстановления.

Киев просит арбитраж обязать РФ "прекратить международно-противоправные деяния в соответствующих морских акваториях, предоставить Украине соответствующие заверения и гарантии их неповторения и возместить Украине все нанесенные убытки".

В среду, 14 сентября, появилась информация, что украинский лидер поручил МИД подготовить такой иск. Петр Порошенко утверждает, что РФ якобы ворует нефть и газ, которые добываются на морском шельфе Украины, а также загрязняет территории этой страны, например, во время строительства Крымского моста.

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль добавила, что у России есть 30 дней с момента получения уведомления для назначения своего арбитра, пишет ТАСС. Она отметила, что такие дела рассматриваются от года до полутора лет.