Порошенко прибыл в Винницу на боевом самолете МиГ-29

Президент Украины Петр Порошенко прилетел в Винницу на боевом самолёте МиГ-29. Здесь проходило празднование Дня Воздушных сил ВСУ, пишет "Лайф" со ссылкой на пост самого чиновника на его странице в Facebook.

Как пишет издание, президента Украины также сопровождал еще один истребитель. Он выполнял в небе фигуры высшего пилотажа.

Отметим, что в праздновании примут участие не только Петр Порошенко, но и министр обороны Полторак, а также руководитель штаба Муженко.