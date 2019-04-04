Порошенко принял вызов Зеленского на стадион для дебатов

Действующий президент Украины Петр Порошенко принял вызов шоумена Владимира Зеленского провести дебаты на стадионе, сообщает RT со ссылкой на Twitter главы государства.

Он рекомендовал политическому оппоненту ознакомиться с правилами проведения такого мероприятия, напомнив, что трансляцию могут вести все телеканалы для десятков миллионов людей.

"Стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", – написал Порошенко.

Дебаты пройдут в Киеве на стадионе "Олимпийский". Национальная общественная телерадиокомпания Украины подтвердила наличие технической оснащенности, позволяющей транслировать их.