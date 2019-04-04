Порошенко принял вызов Зеленского на стадион для дебатов

Действующий президент предложил шоумену ознакомиться с правилами о дебатах

4 апреля 2019, 10:22, Роман Кильмяшкин

Действующий президент Украины Петр Порошенко принял вызов шоумена Владимира Зеленского провести дебаты на стадионе, сообщает RT со ссылкой на Twitter главы государства.

Он рекомендовал политическому оппоненту ознакомиться с правилами проведения такого мероприятия, напомнив, что трансляцию могут вести все телеканалы для десятков миллионов людей.

"Стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", – написал Порошенко.

Дебаты пройдут в Киеве на стадионе "Олимпийский". Национальная общественная телерадиокомпания Украины подтвердила наличие технической оснащенности, позволяющей транслировать их.

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