Порошенко заявил, что флаг России не должен развеваться во всем мире

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский флаг не должен развеваться нигде на планете. По его мнению, Россия пытается "разрушить демократию". Такое заявление он сделал на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет "Лента.ру".

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Политика Порошенко заявил, что Россия развязала гибридную войну

"Ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей. В сегодняшней политике Москвы нет места честной игре. Вот почему российский флаг не развевается на зимних Олимпийских Играх 2018 года", — отметил украинский лидер.

Также Петр Порошенко призвал жителей Европы выступить против признания итогов российских выборов в Крыму и строительства газопровода "Северный поток-2".

"Российский флаг не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну", — отметил он.

Как ранее сообщало ИА "Амител", в этом же заявлении президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в развязывании гибридной войны.