"Посадили девчонку": Путин назвал приговор Бутиной беспределом

Президент РФ Владимир Путин достаточно резко высказался о приговоре алтайской студентке Марии Бутиной, которую признали виновной в работе иностранным агентом без регистрации, сообщает РИА "Новости".

Американцы считают, что она налаживала связи с элитой в бизнесе и политике, чтобы добывать сведения и продвигать интересы России.

Путин назвал такое решение судьи беспределом. По его словам, из обвинения даже невозможно понять, в чем заключается ее преступление – настолько все там туманно и безосновательно.

Российский лидер посчитал, что такой вердикт – это не что иное, как "спасение лица" и "борьба за честь погон".

"Взяли, схватили, посадили девчонку за решетку, а предъявить-то нечего, – заявил глава государства. – Но так, чтобы уж не выглядело совсем нелепо, дали ей, воткнули 18 месяцев, чтобы показать, что она в чем-то виновата".