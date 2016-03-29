Посла Германии вызвали в МИД Турции из-за ролика об Эрдогане

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МИД Турции вызвал посла Германии в республике Мартина Эрдмана из-за сатиры на президента Реджепа Тайипа Эрдогана на немецком телевидении, передает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.

Передача extra 3 вышла в эфир на канале ARD 17 марта. В ней показали двухминутный сатирический ролик о политике Эрдогана. Авторы видео высмеяли любовь президента Турции к роскоши, а также ущемление свободы СМИ и принципов демократии. "Журналист, который пишет о том, что не нравится Эрдогану, на следующий день оказывается за решеткой", – отметили в ролике.

РИА Новости напоминает, что в субботу Эрдоган раскритиковал иностранных дипломатов, которые пришли на судебный процесс по делу журналистов газеты Cumhuriyet. Турецкий президент также осудил присутствие в суде генконсула одной из стран и заявил, что дипломата не выслали из страны только из-за турецкого "гостеприимства".

Агентство предполагает, что заявление было адресовано британскому генконсулу Лею Тернеру, поддержавшему журналистов постом в Twitter.

Иностранные СМИ указывают, что встреча представителей МИД Турции с немецким послом, которая состоялась 22 марта, была очень долгой, а ее подробности не приводятся.